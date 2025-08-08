На Херсонщині розробили проєкти будівництва 12 "підземних шкіл"
Для будівництва протирадіаційних укриттів на території навчальних закладів правобережжя Херсонщини розробили 12 проєктів.
Про це пише видання "Вгору".
Проєкти розроблені для будівництва протирадіаційних укриттів у Високопільській, Борозенській, Кочубеївській, Музиківській, Нововоронцовській, Новоолександрівській, Чорнобаївській громадах, повідомили виданню у Херсонської ОВА.
"Орієнтовна потреба у фінансуванні будівництва складає близько 453 мільйони гривень. Для залучення фінансування інформація щодо проєктів розміщена в екосистемі DRЕAM", – говориться у повідомленні.
Водночас в ОВА зазначили: "підземна школа" у розумінні управління освіти і науки ОДА – це захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття, споруда подвійного призначення), що забезпечує захист дітей під час загрози обстрілів та яка має декілька пристосованих та обмежених за місткістю приміщень.
Навчальний процес у таких укриттях може тривати до 2-3 годин. Підземна школа – це насамперед укриття, а не повноцінний заклад освіти, додали у відповіді.
Про плани збудувати підземну школу в Херсоні 8 квітня 2024 року заявляв тодішній очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, зазначає видання.
У серпні 2024 року керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін анонсував будівництво чотирьох підземних шкіл у Херсоні. Міська влада тоді повідомила, що за планом будівництво мають закінчити до 31 серпня 2025 року.
На кінець травня в Херсонській міській громаді фактично було розпочато будівництво трьох "підземних шкіл". Облаштувати укриття планували ще принаймні в трьох закладах освіти.
У червні 2025 року очільник МВА Ярослав Шанько повідомив, що у Херсоні призупинили будівництво "підземних шкіл", аби проаналізувати ситуацію на цих об'єктах. Жодна з "підземних шкіл" у Херсоні, не буде відкрита до 31 серпня 2025 року, заявив він. Коли вони будуть добудовані – наразі невідомо.
На територіях закладів освіти деокупованої Херсонщини станом на липень 2025 року будують 13 протирадіаційних укриттів, зазначено у публікації.
