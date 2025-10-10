З України до Румунії хотіли вивезти майже $1 мільйон під капотом "Мерседесу"

Українка намагалася вивезти до Румунії 970 тис доларів під капотом легкового автомобіля Mercedes.

Пр це повідомила Держприкордонслужба України та пресслужба Держмитслужби.

Жінка 1990 року народження їхала до Румунії через міжнародний пункт пропуску "Порубне".

"Під час перевірки спільна оглядова група прикордонників та митників виявила в моторному відсіку спеціально обладнаний тайник. У ньому знаходилося 38 пакунків і сім згортків із незадекларованими готівковими коштами", – йдеться у повідомленні.

Також, окрім грошей, було вилучено автомобіль Mercedes E 55 AMG, який оцінили в 1,2 млн грн.

