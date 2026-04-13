Нікопольський завод феросплавів відсудив у Міндіча та Боголюбова 17,3 мільйона гривень

Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов ПрАТ "Нікопольський завод феросплавів" про стягнення майже 17,3 мільйона гривень заборгованості з ТОВ "Кварцит ДМ".

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з судовими матеріалами справи у Господарському суді Дніпропетровської області, НЗФ звернувся до суду із позовом стягнути з "Кварцит ДМ" заборгованість у розмірі 17,271 млн грн за договором генерального підряду від 27 вересня 2019 року та витрати із сплати судового збору.

Суд стягнув ці з ТОВ "Кварцит ДМ" на користь НЗФ, рішення набрало законної сили 9 квітня. В той же день Госпсуд видав наказ про примусове виконання рішення.

Позовні вимоги НЗФ обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору генерального підряду в частині повної та своєчасної оплати за виконані роботи, повідомляє агентство.

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Кварцит ДМ" засновано у лютому 1999 року. Основний вид діяльності – добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів.

Компанії "Веспаренто Лімітед" належить 24% частка ТОВ, "Діоне Трейдінг Лтд." – 23%, "Реліш Холдінгс Лтд." – 22%, "Хайперіон Холдінгс Лтд." (всі – Маршаллові о-ви) – 22%, "Ласкренсо Менеджмент Лтд." (Сент-Кітс і Невіс) – 9%.

Кінцеві бенефіціари компанії (по 50%) – Геннадій Боголюбов (Австрія) та Тимур Міндіч (Україна).

Розмір статутного капіталу – 14 млн 314,564 тис. грн.

НЗФ – найбільше в Україні підприємство з виробництва силіко- і феромарганцю. Середній місячний випуск феросплавів за стабільної роботи підприємства – близько 55-60 тис. тонн.

За даними НДУ на четвертий квартал 2025 року, у власності Sofalon Investments Limited перебуває 15,503% акцій ПрАТ, Rougella Properties Ltd. – 9,6904%, Dolemia Consulting Ltd. – 15,7056%, Sonerio Holdings Ltd. – 9,2158%, Manjalom Limited – 5,8824%, Treelon Investments Limited (усі – Кіпр) – 15,1013%.

НЗФ контролює група EastOne, створена восени 2007 року в результаті реструктуризації групи "Інтерпайп", а також група "Приват" (обидві – Дніпро).

Нагадаємо:

Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання представників трьох заводів та бізнесмена Ігоря Коломойського. Ідеться про 10,29% корпоративних прав АТ "Запорізький завод феросплавів", про 24,75% корпоративних прав АТ "Нікопольський завод феросплавів" і 24,28% корпоративних прав АТ "Покровський ГЗК".

Шевченківський районний суд Києва заарештував і передав Агентству з розшуку та управління активами (АРМА) майно АТ "Нікопольський завод феросплавів" Ігоря Коломойського.