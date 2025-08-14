Перевірки декларацій: депутат доплатив 612 тисяч гривень ПДФО, дружина митника - 309 тисяч

Дружині посадовця Державної митної служби з Хмельниччини довелося доплатити 309 тис. грн податку після повної перевірки декларації чоловіка Національним агентством з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє НАЗК.

Під час проведення повної перевірки декларації агентство встановлено надходження на банківські рахунки дружини посадовця коштів від майже 800 осіб на понад 1,4 млн грн, але задекларовано було лише 112 тис. грн доходу від зайняття нею підприємницькою діяльністю.

"На запит НАЗК вона пояснила, що доходи протягом звітного періоду отримувала як фізична особа-підприємець у розмірі 112 тис. грн, які зазначені у податковій звітності. Такі пояснення, вказували на те, що дружина декларанта могла приховати інші суми доходів від оподаткування", – говориться у повідомленні.

НАЗК проінформувало Державну податкову службу, і ДПС підтвердила, що дружина декларанта порушила вимоги податкового законодавства як фізична особа-підприємець (ФОП). Вона приховала від оподаткування доходи, у тому числі від зайняття підприємницькою діяльністю, та не сплатила відповідні платежі до бюджету.

ДПС визначила грошові зобов’язання дружини декларанта на понад 309 тис. грн (понад 274 тис. грн за основними платежами та понад 35,7 тис. штрафних санкцій). Тобто, розмір донарахувань майже втричі перевищив розмір задекларованого доходу, говориться у повідомленні.

"НАЗК забезпечує ефективний фінансовий контроль за достовірністю даних у деклараціях публічних службовців та інформує ДПС України про виявлені факти можливого порушення вимог податкового законодавства", – говориться у повідомленні.

Такі заходи спонукають декларантів добровільно сплачувати податки до бюджету або ж примусово за рішенням органів податкової служби, підкреслює агентство.

НАЗК також повідомляє, що під час двох інших повних перевірок декларацій посадовці добровільно сплатили до державного бюджету майже 836 тис. грн податків.

Так, депутат Одеської обласної ради, пояснюючи джерела походження коштів для можливого їх заощадження на кінець звітного періоду, повідомив, що у 2014 році не подав податкову звітність про дохід, отриманий за постачання сільськогосподарської продукції. З його слів, дохід було конвертовано у валюту, але належні документи для підтвердження операцій не збереглися.

Під час проведення перевірки декларант добровільно подав податкову декларацію за відповідний період і сплатив 612 тис. грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 54 тис. грн військового збору.

Ще один декларант, колишній генеральний директор державного підприємства "Документ", у декларації за 2023 рік не зазначив дохід від операцій з цінними паперами. Після аналізу фінансових документів декларант вніс зміни до податкової декларації та ще до завершення перевірки сплатив 148 тис. грн ПДФО та понад 21,5 тис. грн військового збору.

"Вказані факти вчергове підтверджують ефективність заходів фінансового контролю, які, крім запобігання та виявлення корупції, сприяють наповненню бюджету", – говориться у повідомленні.

НАЗК та ДПС продовжують роботу у межах обміну інформацією для забезпечення дотримання антикорупційного та податкового законодавства.

