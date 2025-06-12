Миколаївська траса "з’їсть" ще 15,5 мільйонів гривень

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Миколаївській області збирається витратити на ремонт траси 15,5 мільйонів гривень.

Про це пише сайт Nikvesti.com.

Йдеться про додаткові роботи з капітального ремонту ділянки на трасі державного значення Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв.

Відповідний тендер опубліковано на сайті Prozorro, очікувана вартість - 15,5 млн грн. Завершити роботи мають до 20 грудня 2026 року.

Ці кошти переможець тендеру отримає, зокрема, за нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком і фарбою, встановлення нових дорожніх знаків, ремонт тротуарів з укладанням нового асфальтобетону та встановлення метеостанції - включно з монтажем основ, опор, заземлення

Технічна документація передбачає гарантійні терміни експлуатації: 8 років – для основи дорожнього одягу та цементобетонного покриття, 3 роки – для асфальтобетонного, 1 рік – для розмітки пластиком.

Дорога Н-14 довгі роки була однією з найгірших в Україні, нагадує сайт. Її називали "дорогою смерті" через глибокі ями, відсутність покриття та небезпеку для водіїв. Найгірший стан зафіксували на території Миколаївської області. Причинами такого стану стали багаторічна відсутність ремонту, перевантажені фури із зерном на експорт та недотримання вагових норм.

"У 2019 році уряд вирішив капітально відремонтувати трасу Н-14 з використанням цементобетонного покриття, більш стійкого до навантажень. Роботи розпочали з кількох ділянок у Миколаївській області. Заливали нову основу, облаштовували шви, ставили бордюри та укладали нове покриття.. До кінця 2020 року будівництво на визначених ділянках завершили, відкрили рух транспорту та ввели трасу в експлуатацію", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у 2025 році на ремонт та утримання автомобільних доріг в Україні виділено близько 17 млрд грн, що на 40% менше, ніж торік, і це покриває лише частину потреб.

Такі дані озвучив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Потреби галузі оцінюються на рівні 25 млрд грн, однак попри це, пріоритетом залишається підтримка інфраструктури в зоні бойових дій, зазначив він під час години запитань до уряду.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів перенаправив майже 2,8 млрд грн на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

Раніше повідомлялося, що у першому кварталі 2025 року до бюджету надійшло 41,3 млн грн завдяки роботі комплексів автоматичного зважування вантажівок Weigh-in-Motion (WIM).

Також раніше повідомлялося, що Держаудитслужба зупинила виконання договору на ремонт дороги вартістю 390 млн грн поблизу зони бойових дій. Під час моніторингу процедури закупівлі робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення "Т-05-09 Велика Новосілка – Амвросіївка" вона виявила порушення законодавства.

Також повідомлялося, що щодо керівника підприємства-підрядника, який під час ремонту доріг заволодів бюджетними коштами на суму понад 27 млн гривень, скеровано до суду обвинувальний акт. Встановлено, що задля привласнення коштів в документи вносились неправдиві відомості щодо обсягів та якості використаних матеріалів, а також виконаних робіт.