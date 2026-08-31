"Відкати" на ремонті доріг: полтавським чиновникам та депутату вручили підозри

На Полтавщині прокуратура і детективи НАБУ повідомили підозри у справі щодо отримання "відкатів" під час ремонту доріг – від підрядників вимагали 10% за безперешкодне виконання договорів щодо і своєчасну оплату виконаних робіт.

Про це повідомляють Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Серед підозрюваних колишній заступник голови Полтавської обласної ради, депутат Полтавської міської ради, посадовець Полтавської міської ради, а також два представники підрядних компаній.

За інформацією Інтернет-видання "Полтавщина", серед підозрюваних — чинний депутат обласної ради Олексій Чепурко.

"За дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про нові підозри у справі щодо одержання неправомірної вигоди за безперешкодне виконання договорів та укладення нових, а також за своєчасне прийняття й оплату виконаних робіт", – повідомили у прокуратурі.

"НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у корупційній схемі під час ремонту доріг у Полтавській області. Йдеться про колишнього заступника голови Полтавської обласної ради, депутата і посадовця Полтавської міської ради та двох представників підрядних компаній", – повідомили у НАБУ.

У червні 2026 року НАБУ і САП повідомили про підозру депутату та посадовцю Полтавської міськради та двом представникам підрядних компаній. Тепер загальна кількість підозрюваних у справі – 9 осіб.

За даними слідства, службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради у змові з колишнім заступником голови обласної ради та двома депутатами міської ради налагодили систематичне вимагання та одержання неправомірної вигоди від підрядників.

Посадовці вимагали від компаній "відкат" у розмірі 10% від суми договорів на обслуговування та поточний ремонт місцевих доріг. Загальна сума одержаної неправомірної вигоди становить понад 29,9 млн грн.

У межах досудового розслідування встановлено, що з квітня 2024 року по січень 2026 року депутат організував вимагання та отримання неправомірної вигоди від представників суб'єктів господарювання.

З цими підприємцями Полтавська міська рада в особі УЖКГ укладала договори підряду на виконання ремонту вулично-дорожньої мережі, тротуарів, внутрішньоквартальних житлових, прибудинкових та інших територій Полтавської міської територіальної громади.

"До своєї протиправної діяльності депутат залучив довірену особу, яка в подальшому спілкувалася з підприємцями, вела розрахунки отриманих коштів, займалася зняттям та передачею коштів", – розповіли слідчі.

Встановлено причетність до вчинення цього злочину колишнього заступника голови Полтавської обласної ради, депутата й посадовця Полтавської міської ради та двох представників підрядних компаній.

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