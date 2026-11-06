До кінця року у Раві-Руській біля кордону діятиме обмеження руху

У місті Рава-Руська на Львівщині продовжується капітальний ремонт траси, тож до кінця 2026 року продовжено обмеження руху для великовагового транспорту та автобусів міжнародного сполучення.

Про це інформує Агентство відновлення.

Йдеться про капітальний ремонт автошляху М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

Для вантажівок та міжнародних автобусів розроблено обхідний маршрут автомобільними дорогами Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква та Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська.

"Щоб забезпечити безпеку та завершити основні роботи до початку негоди, термін тимчасового обмеження руху для великовагового транспорту та автобусів міжнародного сполучення продовжено до кінця 2026 року", – зазначено у повідомленні.

Зараз на ділянці одночасно працюють кілька бригад, розповіли у агентстві.

Вони облаштовують дощову каналізацію, укладають основу та нижній шар дорожнього покриття, капітально ремонтують міст через річку Рата та будують кільцеву розв'язку на перехресті доріг М-09 та Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська.

У агентстві закликають водіїв "заздалегідь планувати маршрути, зважати на дорожні знаки та суворо дотримуватися тимчасових правил руху".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося про ремонтні роботи дорожнього покриття у зоні сервісного обслуговування перед пунктом пропуску "Рава-Руська" з українського боку.