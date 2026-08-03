Тендери на капремонт доріг на 6 мільярдів гривень оголосили повторно: яка причина

Служба відновлення та розвитку інфраструктури оголосила два тендери щодо реконструкції та капітального ремонту трас на Миколаївщині на 5,58 мільярда гривень, жодна інша місцева служба не оголошувала настільки великих тендерів на капремонт доріг.

Про це пише сайт "Наші гроші".

За даними у системі "Прозорро", Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила два тендери щодо реконструкції та капітального ремонту трас на загальну очікувану суму 5,58 млрд грн без ПДВ.

"В жодній іншій області місцеві Служби не оголошували настільки великих тендерів на капітальний ремонт доріг. Під час війни зазвичай замовляли поточний ремонт (мінімальне ремонтування проїжджої частини) або експлуатаційне утримання. Лише "Київавтодор" дозволяє собі мільярдні замовлення капремонтів", – говориться у публікації.

Реконструкція дороги М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ довжиною 16 км очікуваною вартістю 3,52 млрд грн без ПДВ частина, 521,20 млн грн, фінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility.

Щодо капремонту дороги Н-24 Благовіщенське – Миколаїв довжиною 12 км очікуваною вартістю 2,07 млрд грн без ПДВ, Ukraine Facility фінансує 310,63 млн грн.

"Наші гроші" нагадують, що на початку липня Служба розкрила пропозиції на двох тендерах щодо капітальних робіт на ділянках доріг загальною довжиною всього 26 км на загальну очікувану суму 6,70 млрд грн із ПДВ.

"Джерелом фінансування було "Інше", а саме "Кошти державного бюджету, та/або кошти місцевих бюджетів, та/або інші джерела не заборонені чинним законодавством України", – говориться у публікації.

Однак 23 і 27 липня тендери відмінили через те, що "не були враховані приписи розділу – Особливості здійснення закупівель у рамках виконання заходів, передбачених Планом України, схваленим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2024 р. № 244 (інструмент Ukraine Facility) Особливостей, про що уповноваженою особою виявлено на етапі перевірки тендерної пропозиції учасника".

Тепер обидва тендери оголосили повторно з такою ж очікуваною вартістю, але без ПДВ.

Як і раніше, для участі в нових тендерах треба принести аналогічний договір на будівництво, реконструкцію чи капремонт автодоріг загального користування або штучної споруди на них за останні п'ять років.

На тендері щодо капремонту наданий договір повинен бути виконаний мінімум на 50%, а на тендері щодо реконструкції – на мінімум 30% загальної ціни договору.

Аналогічний договір мав підтверджувати досвід виконання певних видів робіт в обсягах не менше зазначених замовником. Як і раніше, на обох тендерах є мінімальний список техніки з характеристиками не гірше зазначених замовником і працівників певних спеціальностей, причому на всіх працівників треба надати трудові книжки або витяги з електронної трудової книжки.

Крім того, тендерна документація містить вимогу щодо підтвердження наявності бетонного заводу для реконструкції та асфальтобетонного заводу для капремонту.

Річний дохід учасника за будь-який з останніх трьох років (2023, 2024 або 2025 рік) має бути не менше 30% очікуваної суми реконструкції та не менше 50% очікуваної суми капремонту.

Кінцевий строк пропозицій по реконструкції – 12 серпня, а по капремонту – 10 серпня.

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