Уряд перенаправив майже 2,8 млрд грн на утримання доріг

Кабінет міністрів перенаправив майже 2,8 млрд грн на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

Про це повідомляє Інтерфакс Україна.

Перенаправлення цих коштів на бюджетну програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" передбачено постановою №548 від 13 травня, пише агентство.

Буде використано залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких були надходження Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури і кошти, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії в попередні роки.

Також використають залишок коштів спеціального фонду держбюджету, який утворився на 1 січня 2025 року, отриманих від доходів держбюджету, що надійшли в попередні роки та не використані у 2024 році.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у першому кварталі 2025 року до бюджету надійшло 41,3 млн грн завдяки роботі комплексів автоматичного зважування вантажівок Weigh-in-Motion (WIM).

Як проінформувало Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, система моніторингу навантаження на вісь та загальну масу транспортних засобів на дорогу WIM може цілодобово контролювати рух та автоматично фіксувати порушення.

Раніше також повідомлялося, що Європейський Союз виділив грант для покращення дорожньо-транспортної інфраструктури на пункті перетину державного кордону "Ягодин – Дорогуськ" між Україною та Польщею.

Інфраструктурним проєктом передбачено будівництво майданчика для вантажівок, а також капітальний ремонт автомобільної дороги М-07.

Раніше повідомлялося, що на Київщині відбудували міст через річку Тетерів на міжнародній дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, який було зруйновано під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Капітальний ремонт мостового переходу обійшовся у 373,9 мільйона гривень.

Нагадаємо також, що загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів.