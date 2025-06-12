Николаевская трасса "съест" еще 15,5 миллионов гривен

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области собирается потратить на ремонт трассы 15,5 миллионов гривен.

Об этом пишет сайт Nikvesti.com.

Речь идет о дополнительных работах по капитальному ремонту участка на трассе государственного значения Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев.

Соответствующий тендер опубликован на сайте Prozorro, ожидаемая стоимость - 15,5 млн грн. Завершить работы должны до 20 декабря 2026 года.

Эти средства победитель тендера получит, в частности, за нанесение дорожной разметки холодным пластиком и краской, установку новых дорожных знаков, ремонт тротуаров с укладкой нового асфальтобетона и установку метеостанции - включая монтаж основ, опор, заземления

Техническая документация предусматривает гарантийные сроки эксплуатации: 8 лет - для основы дорожной одежды и цементобетонного покрытия, 3 года - для асфальтобетонного, 1 год - для разметки пластиком.

Дорога Н-14 долгие годы была одной из худших в Украине, напоминает сайт. Ее называли "дорогой смерти" из-за глубоких ям, отсутствия покрытия и опасности для водителей. Худшее состояние зафиксировали на территории Николаевской области. Причинами такого состояния стали многолетнее отсутствие ремонта, перегруженные фуры с зерном на экспорт и несоблюдение весовых норм.

"В 2019 году правительство решило капитально отремонтировать трассу Н-14 с использованием цементобетонного покрытия, более устойчивого к нагрузкам. Работы начали с нескольких участков в Николаевской области. Заливали новое основание, обустраивали швы, ставили бордюры и укладывали новое покрытие. До конца 2020 года строительство на определенных участках завершили, открыли движение транспорта и ввели трассу в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в 2025 году на ремонт и содержание автомобильных дорог в Украине выделено около 17 млрд грн, что на 40% меньше, чем в прошлом году, и это покрывает лишь часть потребностей.

Такие данные озвучил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Потребности отрасли оцениваются на уровне 25 млрд грн, однако несмотря на это, приоритетом остается поддержка инфраструктуры в зоне боевых действий, отметил он во время часа вопросов к правительству.

Также сообщалось, что Кабинет министров перенаправил почти 2,8 млрд грн на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года в бюджет поступило 41,3 млн грн благодаря работе комплексов автоматического взвешивания грузовиков Weigh-in-Motion (WIM).

Также ранее сообщалось, что Госаудитслужба остановила выполнение договора на ремонт дороги стоимостью 390 млн грн вблизи зоны боевых действий. Во время мониторинга процедуры закупки работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования государственного значения "Т-05-09 Великая Новоселка - Амвросиевка" она выявила нарушения законодательства.

Также сообщалось, что в отношении руководителя предприятия-подрядчика, который во время ремонта дорог завладел бюджетными средствами на сумму более 27 млн гривен, направлено в суд обвинительный акт. Установлено, что для присвоения средств в документы вносились ложные сведения об объемах и качестве использованных материалов, а также выполненных работ.