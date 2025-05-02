Власники перевантажених фур сплатили штрафів, яких вистачить на ремонт 5 км дороги

До бюджету у першому кварталі 2025 року надійшло 41,3 млн грн завдяки роботі комплексів автоматичного зважування вантажівок Weigh-in-Motion (WIM).

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

В повідомленні йдеться, що система моніторингу навантаження на вісь та загальну масу транспортних засобів на дорогу WIM може цілодобово контролювати рух та автоматично фіксувати порушення.

Дані автоматично передаються до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та Державної служби України з безпеки на транспорті, де їх обробляють інспектори.

Найбільше порушень зафіксовано у трьох областях: Київська – 623, Дніпропетровська – 279 та Полтавська – 132.

Йдеться про перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм вантажівками. Вони збільшують ризик аварій та шкодять дорогам і мостам.

"41 млн грн – це еквівалентно ремонту суцільною картою близько 5 кілометрів дороги. Але справжній показник – це те, скільки кілометрів доріг вдалось зберегти завдяки комплексам WIM", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У травні 2022 року відновили штрафи для вантажовідправників і перевізників за порушення габаритно-вагових норм. Штрафи тимчасово скасували після початку воєнної агресії Росії.