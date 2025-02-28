На Київщині судитимуть підрядника, який привласнив понад 27 мільйонів на ремонті доріг

Щодо керівника підприємства-підрядника, який під час ремонту доріг заволодів бюджетними коштами на суму понад 27 млн гривень, скеровано до суду обвинувальний акт.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що задля привласнення коштів в документи вносились неправдиві відомості щодо обсягів та якості використаних матеріалів, а також виконаних робіт.

Йдеться про два епізоди:

1. Використання дорожнього бітуму для утримання доріг Київщини в належному стані, за що підприємство отримало понад 21,4 млн гривень. Проте, як встановило слідство, таких обсягів матеріалу воно не мало.

2. Ремонт автомобільної дороги Р-19 Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів (Київська область) – обвинувачений заволодів бюджетними коштами, виділеними на облаштування нижнього шару дороги, отримавши за такі роботи понад 6,2 млн гривень. Однак, за даними слідства, ці роботи належним чином виконані не були.

Обвинуваченому обрали запобіжний захід у вигляді застави в 1 млн гривень, яку він вніс під час досудового розслідування.

Нагадаємо:

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо ексдиректора "Свалявського лісового господарства", який завдав збитків місцевим бюджетам на суму понад 4,1 млн грн.