Суд зобов'язав фірму заплатити збитки за неякісний ремонт мосту на Дніпропетровщині

Господарський суд Дніпропетровської області вирішив стягнути з ТОВ "Інжинірингова компанія Планета буд" на користь Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровської області 3,5 млн грн збитків та штрафних санкцій за неякісний ремонт шляхопроводу.

Про це свідчить рішення суду від 2 червня.

У 2020 році Служба автодоріг у Дніпропетровській області замовила ТОВ "ІК Планета буд" "капремонт шляхопроводу з підходами на км 301+900 автодороги загального користування державного значення М-04 Знам`янка – Луганськ Ізварине (на м. Волгоград через Дніпро та Донецьк). Сума угоди становила 47,25 млн грн.

У 2021 році компанія уклала з ТОВ "Автомагістраль-Схід" договір субпідряду.

У вересні 2023 року комісія під час обстеження шляхопроводу виявила недоліки у виконаних та прийнятих роботах, зокрема, нерівність покриття та розмив відкосів. Від підрядника вимагали усунути ці проблеми.

У 2023 та 2024 роках були повторні обстеження шляхопроводу, і з'ясувалося, що ТОВ "ІК Планета буд" не виправило не всі недоліки. Ба більше, у 2024 році комісія виявила не лише попередні дефекти, а й нові руйнування, які могли б призвести до нових проблем з відкосами та "руйнації земляного полотна проїзної частини".

В результаті суд дійшов висновку, що докази, надані Службою автодоріг на підтвердження факту неякісного виконання будівельних робіт, "є достатньо вірогідними". Тому стягнув з "ІК Планета буд" 3,5 млн грн, зокрема 2,9 млн грн – збитки за неякісне виконання робіт та 582 тис. грн штрафних санкцій.

Наразі ТОВ "Інжинірингова компанія планета буд" називається ТОВ "Пульсаріум", засновником та керівником є Омонов Нодірбек Гоффоржон Огли.

У 2020 році бенефіціарами компанії були киянин Сергій Мошенський та Євгеній Волк (Житомирська область).

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