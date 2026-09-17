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Уряд виділить майже 800 мільйонів на захист прифронтових доріг від дронів

Семен Рубан — 17 вересня, 12:35
Уряд виділить майже 800 мільйонів на захист прифронтових доріг від дронів
Уряд виділить додаткові кошти на антидроновий захист доріг
Фото: Сергій Корецький

Уряд виділить 789 млн грн з резервного фонду на захист доріг, які є пріоритетними для оборони та логістики, антидроновими сітками.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

357 млн грн спрямують Агентству відновлення, ще 432 млн грн – обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів.

Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям.

"Роботи мають розпочатися невідкладно та бути завершені якнайшвидше", – пише прем'єр.

Нагадаємо:

Станом на 4 серпня Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міноборони облаштувала понад 1184 км антидронового захисту ключових логістичних маршрутів з початку 2026 року.

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Уряд виділить майже 800 мільйонів на захист прифронтових доріг від дронів
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