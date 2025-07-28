Microsoft прекратил предоставлять услуги индийской Nayara Energy с долей "Роснефти"

Американская корпорация Microsoft прекратила предоставлять услуги индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, в которой имеет долю российская "Роснефть" (49,13% акций).

Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Корпорация Microsoft прекратила предоставлять услуги компании Nayara Energy, которую поддерживает "Роснефть", говорится в заявлении индийского нефтепереработчика. Это добавило проблем компании, которая недавно попала под санкции Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Фирма из Мумбаи подала иск в Высокий суд Дели против Microsoft за "внезапное и одностороннее приостановление предоставления критически важных услуг". Nayara Energy считает, что это решение "основано исключительно на одностороннем толковании Microsoft недавних санкций Европейского Союза". И это "создает опасный прецедент корпоративного произвола".

В компании подчеркнули, что Microsoft ограничивает ей доступ к собственным данным, запатентованным инструментам и продуктам, несмотря на то, что они были приобретены по полностью оплаченным лицензиям.

Bloomberg отмечает, что вторая по величине частная нефтеперерабатывающая компания в Индии имеет проблемы с работой своего нефтеперерабатывающего завода на западном побережье страны. Судовладельцы и нефтетрейдеры держатся в стороне после того, как ЕС ввел санкции против компании, из-за того, что ее доходы поддерживают войну России в Украине.

Напомним:

Ранее сообщалось, что супертанкер Kalliopi доставит почти два миллиона баррелей иракской нефти в Индию впервые с момента введения санкций ЕС против Nayara Energy.

Это первая нероссийская поставка на этот НПЗ после того, как компания частично подконтрольная "Роснефть ПАО" попала под санкции ЕС. С тех пор многие танкеры избегали этого терминала, а в руководстве Nayara произошли изменения.

Поддерживаемая Россией индийская нефтяная компания Nayara Energy назначила Сергея Денисова новым генеральным директором.

Reliance, которая перерабатывает почти 600 000 баррелей нефти в день, начал отходить от сырья из России на фоне новых санкций Евросоюза на дизель, произведенный из российской нефти.

Второй танкер изменил планы по загрузке топлива на заводе Nayara Energy в Индии после введения санкций ЕС.

Нефтяной танкер Talara, зафрахтованный крупной энергетической компанией BP, вышел из порта Вадинар индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy, попавшего под санкции, так и не загрузив дизельное топливо.