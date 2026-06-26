Microsoft продовжить безкоштовно підтримувати держустанови України

Компанія Microsoft оголосила про продовження технологічної підтримки України до кінця 2027 року: вона й надалі надаватиме безкоштовні хмарні сервіси державним установам, закладам освіти та органам регіональної влади по всій країні.

Про це повідомили у компанії Microsoft.

Починаючи з 2022 року, Microsoft надає Україні технологічну та кібербезпекову підтримку, а також іншу допомогу, що дозволяє забезпечувати роботу критично важливих цифрових сервісів під час війни.

Загальний обсяг підтримки Microsoft вже перевищив 700 мільйонів доларів, повідомили у компанії на конференції з відновлення України у Гданську, Польща.

"Перенісши основні сервіси до хмарної інфраструктури в Європі, Україна забезпечила безперервну роботу ключових державних послуг — від соціальних виплат і збору податків до бізнес- та земельних реєстрів", – говориться у повідомленні.

У межах цієї програми Microsoft продовжує підтримувати Україну за кількома ключовими напрямами.

Йдеться, зокрема про посилення критично важливого кіберзахисту країни від постійних загроз та підтримку організацій, які документують воєнні злочини проти цивільного населення за допомогою технологій та можливостей роботи з даними.

Нагадаємо:

ІТ-галузь України у 2025 році продемонструвала зростання обсягів експорту після двох років скорочення.

Міністерство цифрової трансформації та Microsoft підписали меморандум про співпрацю з розвитку штучного інтелекту, впровадження інновацій та покращення цифрової інфраструктури в Україні.