Microsoft створила компанію-помічника по впровадженню ШІ за 2,5 мільярда доларів

Microsoft повідомила, що створює нову компанію, яка допомагатиме клієнтам обирати технології штучного інтелекту, що відповідають потребам їхнього бізнесу та забезпечують окупність інвестицій.

Про це повідомляє Reuters.

Нова операційна структура, що отримала назву Microsoft Frontier Company, розпочне свою діяльність із фінансуванням у розмірі 2,5 млрд доларів від технологічного гіганта для роботи з такими клієнтами, як Unilever та Novo Nordisk.

Великі корпорації все менше покладаються на оренду ШІ у одного постачальника, такого як Anthropic або OpenAI, і натомість використовують комбінацію технологій, включаючи моделі з відкритим кодом, адаптуючи їх до своїх потреб.

Це дороге задоволення, яке подовжує час, необхідний для отримання прибутковості від інвестицій.

Microsoft Frontier Company пропонуватиме клієнтам допомогу у виборі та інтеграції інструментів штучного інтелекту — як від Microsoft, так і сторонніх розробників — з унікальними внутрішніми даними кожного клієнта.

Нагадаємо:

Компанія OpenAI обговорює можливість передачі 5-відсоткової частки свого капіталу уряду США, щоб усунути політичні перешкоди, заручившись фінансовою підтримкою адміністрації Дональда Трампа.