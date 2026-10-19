Мережу секондхендів змусили повернути до бюджету десятки мільйонів гривень

Мережу секондхендів змусили повернути до держбюджету 51,5 мільйона гривень за результатами розслідування схеми дроблення бізнесу: компанія перейшла на прозору модель роботи.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, а також Офіс генерального прокурора.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, йдеться про мережу EconomClass.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора до державного бюджету повернуто понад 51,5 млн грн податку на додану вартість, несплаченого мережею магазинів вживаних товарів, зазначають у прокуратурі.

За даними слідства, упродовж 2023–2025 років службові особи мережі магазинів секонд-хенду використовували схему штучного дроблення бізнесу для зменшення податкових зобов'язань.

Для цього продаж вживаного одягу, взуття та інших товарів у магазинах мережі оформлювали від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які перебували на спрощеній системі оподаткування.

"Формально торговельні точки та операції з продажу товарів належали окремим підприємцям. Водночас фактично магазинами керували співробітники мережі, які організовували торгівлю та контролювали рух коштів", – розповіли правоохоронці.

У такий спосіб підприємство занижувало обсяг операцій, що підлягали оподаткуванню ПДВ. За результатами аналітичного дослідження сума несплаченого податку становила понад 51,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області.

Раніше детективи ровели 23 обшуки у Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Хмельницькій областях – за місцями діяльності мережі, проживання фігурантів і в приміщеннях, які могли використовувати для координації бізнесу.

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох учасників організованої групи.

Під час досудового розслідування службові особи підприємства повністю відшкодували завдані державі збитки.

У зв'язку зі сплатою податкових зобов'язань прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення відповідних осіб від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо:

Раніше Бюро економічної безпеки та Національна поліція провели обшуки в мережі магазинів секонд-хенду і викрили масштабну схему дроблення бізнесу та ухилення від сплати майже 40 млн грн податків.

Раніше повідомлялося, що українська мережа техніки "Ябко", яку раніше звинувачували в ухиленні від сплати ПДВ, заявила, що після розслідування БЕБ відмовляється від використання моделі ФОП та відшкодує державі збитки.

На Вінниччині детективи БЕБ скерували до суду справу про ухилення від сплати податків: фірма, яка торгує побутовою технікою, використовувала штучне дроблення бізнесу і не сплатила до бюджету 7,6 млн грн.

Раніше детективи БЕБ виявили, що київське підприємство оформило фіктивні закупівлі пального, занизивши податкові зобов'язання на 12 мільйонів гривень, використавши для цього конвертаційний центр.

Детективи БЕБ встановили, що керівник підприємства на Полтавщині документально оформлював неіснуючі закупівлі пального, суттєво зменшивши податкові зобов'язання.