Трьох бухгалтерок конвертаційного центру, який викрили детективи територіального управління БЕБ у Полтавській області, визнали винними у пособництві в ухиленні від сплати податків та підробленні офіційних документів.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Суд звільнив кожну з них від відбування покарання з випробуванням на один рік і заборонив займатися бухгалтерською діяльністю протягом двох років, усі вони надали викривальні показання щодо членів злочинної організації.

Конвертаційний центр працював у Києві, Київській, Одеській, Полтавській та Чернігівській областях і використовував міжнародні фінансові канали. До схеми залучили близько 500 підконтрольних компаній.

За даними БЕБ, послугами центру користувалися понад 200 підприємств. За допомогою фіктивних операцій вони зменшували податкові зобов'язання з ПДВ, переводили кошти в готівку та легалізували їх. Оборот центру сягав 18 млрд грн.

"Усі троє бухгалтерок працювали дистанційно понад чотири роки. Одна проживала на Київщині, дві інші - на Полтавщині. Кожна вела облік кількох фіктивних підприємств", – розповіли у БЕБ.

"За вказівками керівника злочинної організації вони вносили до документів неправдиві відомості про придбання та постачання товарів. Це давало клієнтам центру змогу незаконно зменшувати податки до сплати", – кажуть слідчі.

Під час розслідування бухгалтерки визнали свою вину та надали викривальні показання щодо членів злочинної організації.

Суд визнав усіх трьох жінок винними. Кожну звільнено від відбування покарання з випробуванням та іспитовим строком один рік. Також їм заборонено займатися бухгалтерською діяльністю протягом двох років.

Нагадаємо:

Раніше в Україні викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку використовували для ухилення від сплати податків та відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, вилучено 630 мільйонів гривень.

Раніше Бюро економічної безпеки провело масштабну спецоперацію з ліквідації конвертаційного центру, у якому було задіяно понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів.

В Україні викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий "конвертаційний центр" для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.

Раніше правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який відмили 578 млн грн з оборонних контрактів.