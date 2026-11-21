Фабрика, яка виробляла контрафактні сигарети і яку викрило БЕБ, належала утримувачам так званої "групи Монако".

Про це пише ZN.UA.

Бюро економічної безпеки повідомило про те, що викрило в Житомирській області підпільне виробництво сигарет, де щодня могли виготовляти до 300 тисяч пачок під виглядом міжнародних брендів. Щомісячний тіньовий дохід міг перевищувати мільярд гривень, зазначили у БЕБ.

За даними джерел ZN.UA, фабрика виробляла контрафактні цигарки на суму близько 15–20 млн доларів та належала утримувачам так званої "групи Монако".

"Остання раніше спеціалізувалася на схемах із заробітку грошей за допомогою контрафактної продукції. Ця сама група контролювала БЕБ до того, як директором Бюро став Олександр Цивінський. Нині "група Монако" утримує головні схеми із заробітку грошей на податковій", – стверджує видання.

Фабрика, як стверджує джерело видання, працювала цілодобово, а працівників організовано підвозили й забирали після кожної зі змін.

За даними ZN.UA, прихід співробітників БЕБ викликав шок, "адже ніхто не попередив про операцію". Тож на місці Бюро вилучило і продукцію, і обладнання, а також затримало людей, яких можна ретельно допитати.

"За даними джерела ZN.UA, багато запитань із цього приводу можна поставити славнозвісному генералу МВС Євгену Ковалю, а якщо його не буде на місці, то ті самі запитання можна поставити Давиду Арахамії та Ігорю Абрамовичу", – говориться у публікації.

Як повідомили в БЕБ, фабрику облаштували у складському приміщенні. Там розташувалися дві виробничі лінії потужністю близько 2 тисяч сигарет за хвилину кожна. На місяць там виробляли до 9 млн пачок сигарет.

Під час обшуків детективи вилучили дві виробничі лінії, 123 тисячі пачок сигарет тощо загальною вартістю понад 120 млн грн, зазначили в БЕБ.

Нагадаємо:

На Житомирщині викрили масштабне підпільне виробництво сигарет: на фабриці щодня могли виготовляти до 300 тисяч пачок сигарет під виглядом продукції відомих міжнародних брендів, а щомісячний тіньовий дохід міг перевищувати мільярд гривень.

Раніше на Черкащині сімом учасникам групи, які налагодили незаконне виробництво сигарет у промислових масштабах, повідомили про підозру.

На Львівщині викрили підпільну фабрику на 70 тисяч пачок сигарет на добу: про підозру повідомили дев'ятьом учасникам групи.