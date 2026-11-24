Польська компанія Control Process S.A., яка була підрядником будівництва сміттєпереробного заводу у Львові і з якою місто розірвало угоду, відкликала свою заяву з арбітражу в Парижі.

Про це повідомив міський голова Львову Андрій Садовий.

"Стільки було гучних заяв, погроз і розмов про те, що Львів нібито програв усі арбітражі. А тепер колишній підрядник сміттєпереробного заводу, польська компанія Control Process, сам відкликав свою заяву з арбітражу в Парижі. Без жодних пояснень", – написав він у Facebook.

Садовий нагадав, що раніше надзвичайний арбітр повністю відхилив вимоги цієї компанії заборонити місту добудовувати завод з іншими підрядниками. А ще зобов'язав підрядника компенсувати 12 тисяч євро юридичних витрат.

"Цих грошей ми досі не отримали", – зауважив він.

За його словами, тепер компанія відмовилася і від подальшого розгляду власної заяви, чому – не пояснює.

"Жодного рішення арбітражу по суті спору, яке підтверджувало б гучні заяви підрядника про поразку Львова, немає. Місто й надалі захищатиме свої інтереси та вимагатиме компенсації витрат", – зазначив міський голова.

Будівництво сміттєпереробного заводу стартувало у вересні 2021 року. Але будівництво відбувалося із зривами термінів. Запуск з серпня 2023 року перенесли на березень 2024, потім – на 30 серпня 2025 року. Згодом дату перенесли вже на 4 жовтня 2025 року.

У березні 2026 року місто офіційно надіслало підряднику повідомлення про розірвання угоди через систематичне невиконання зобов'язань, справа перебувала у міжнародному арбітражі у Парижі.

Нагадаємо:

Раніше Львівське комунальне підприємство "Зелене місто" надіслало підряднику Control Process S.A. повідомлення про розірвання контракту на будівництво комплексу механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів у Львові.

Раніше комунальне підприємство "Зелене місто" Львівської міської ради уклало угоду з юридичною фірмою Mayer Brown International LLc (Велика Британія) про послуги з адвокатської діяльності на 20 тис євро, або 981 тис грн.

Львівські депутати зверталися до голови Ради міністрів Республіки Польща Дональда Туска через критичну ситуацію з будівництвом польською компанією сміттєпереробного заводу у Львові.

У тендері на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові перемогла рівненська будівельна компанія.