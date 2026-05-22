Мережа техніки "Ябко" припиняє дроблення на ФОПи

Українська мережа техніки "Ябко", яку раніше звинувачували в ухиленні від сплати ПДВ, заявила, що після розслідування БЕБ відмовляється від використання моделі ФОП та відшкодує державі збитки.

Про це йдеться у заяві на сайті "Ябко".

"Ябко" повідомляє, що "переходить до нової моделі організації бізнес-процесів та посилює прозорість операційної діяльності".

"Частина трансформації компанії розпочата за результатами розслідування Бюро економічної безпеки України щодо окремих аспектів господарської діяльності.

Критичні зауваження з боку БЕБ стосувалися використання моделі ФОП, організації облікових, організаційних та податкових процесів, а також практики проведення окремих розрахункових операцій", – пояснили у компанії.

"Український ринок електронного рітейлу має перейти до нових стандартів прозорої діяльності. Практика побудови великого бізнесу через використання ФОП-моделей створює суттєві правові, фінансові та репутаційні ризики для компаній", – повідомили у компанії.

"Ябко" у повному обсязі відшкодує державі збитки, які виникли внаслідок порушень, в межах правового врегулювання ситуації.

"Для нас важливо не лише виконати всі законні вимоги, а й використати цей процес для переходу до більш прозорої, зрозумілої та сталої моделі роботи", – заявили у "Ябко".

Зокрема, у межах цієї трансформації компанія реалізує оновлення системи обліку, звітності та операційної діяльності та впроваджує розрахункові операції із формуванням єдиного фіскального чека в межах однієї покупки та однієї господарської одиниці.

У компанії зауважили, що трансформація потребує часу, тож частина змін уже реалізована, а частина перебуває в процесі впровадження.

"Ябко" є одним із найбільших гравців українського ринку техніки (понад 130 магазинів у 49 містах України) і входить до переліку великих платників податків.

Водночас "Ябко" заперечує звинувачення у контрабанді техніки чи реалізації нелегального товару – виявлені порушення стосувалися виключно облікових і податкових процесів, запевняють у компанії.

У 2025 році компанія сплатила 449 млн грн податків, а в I кварталі 2026 року – ще 115,9 млн грн.

Нагадаємо:

Минулого року Державна податкова служба розкрила схему з ухилення від сплати ПДВ у двох відомих мереж електроніки. За інформацією джерел ЕП, йшлося про мережу "Ябко" та Yabluka. Тоді у ДПС зазначали, що схема "дроблення бізнесу" у двох мережах призвела до ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн.

Після звинувачення Бюро економічної безпеки в ухиленні від сплати податків мережа продуктових магазинів "Маркетопт" та "Оптовичок" заявила, що змінить організаційно-правову структуру управління мережею.