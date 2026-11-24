У Києві викрили мережу з шести нелегальних гральних закладів, які працювали без ліцензії.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"У Деснянському та Святошинському районах столиці викрили мережу з шести нелегальних гральних закладів, які працювали без ліцензії. Під час обшуків вилучили понад 400 одиниць комп'ютерної техніки та обладнання", – говориться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють детективи територіального управління БЕБ у м. Києві.

Слідством встановлено, що фігуранти організували роботу мережі закладів, де відвідувачам надавали доступ до азартних ігор за допомогою комп'ютерів зі спеціальним програмним забезпеченням.

"Гральні заклади функціонували у нежитлових приміщеннях, які, за попередніми даними, орендували на підставних осіб. У кожному з них облаштували десятки комп'ютерних місць", – говориться у повідомленні.

Детективи БЕБ провели чотири обшуки за місцями діяльності нелегальних гральних закладів. Вилучили моноблоки, монітори, системні блоки, а також меблі та інший інвентар.

У межах досудового розслідування накладено арешт на чотири нежитлові приміщення загальною площею понад 300 кв. м, які використовували для організації та проведення незаконних азартних ігор.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.

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