Суди зобов'язали двох постачальників сплатити понад 5,5 мільйона гривень штрафів за порушення оборонних контрактів на постачання безпілотників для ЗСУ.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, а також у Офіс генерального прокурора.

За позовами Запорізької та Криворізької спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Східного регіону суди зобов'язали двох постачальників сплатити понад 5,5 млн грн штрафів за порушення оборонних контрактів на постачання безпілотників для ЗСУ. Загальна вартість договорів перевищує 40 млн грн.

Суди задовольнили вимоги прокуратури в повному обсязі: у першій справі з підприємства стягнуто понад 3,3 млн грн штрафу, у другій — визнано недійсною додаткову угоду та стягнуто з іноземної компанії понад 2,2 млн грн штрафних санкцій.

"Йдеться про українське підприємство та іноземну компанію, які у лютому 2025 року уклали договори з військовими частинами на постачання квадрокоптерів, зокрема оснащених тепловізійними камерами", – пояснили у прокуратурі.

За першим контрактом вартістю понад 16,5 млн грн підприємство мало поставити військовій частині квадрокоптери DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal) до кінця березня 2025 року.

Безпілотники у визначений строк так і не поставили, а постачальник не надав документів, які б підтверджували об'єктивні причини невиконання договору.

Військова частина розірвала договір в односторонньому порядку та вимагала сплати штрафу. Суд зобов'язав підприємство сплатити понад 3,3 млн грн – 20% вартості невиконаних зобов'язань.

За другим контрактом вартістю 23,85 млн грн іноземна компанія мала поставити військовій частині 45 комплектів квадрокоптерів Autel EVO Max 4T та 90 комплектів DJI Mavic 3T.

"Після порушення строку постачання сторони уклали додаткову угоду про його продовження до кінця квітня 2025 року, однак без належного документального обґрунтування", – розповіли у прокуратурі.

Попри продовження строку, компанія поставила лише 45 комплектів квадрокоптерів Autel EVO Max 4T. Ще 90 комплектів DJI Mavic 3T військова частина так і не отримала. У зв'язку з цим договір було розірвано.

Нагадаємо:

Раніше підприємство, яке не виконало оборонний контракт в повному обсязі, змусили повернути Міністерству оборони України понад 57,5 мільйона гривень.

Господарський суд Чернівецької області зобов'язав ТОВ "Тактик про" сплатити держпідприємству "Агенція оборонних закупівель" 16,97 млн грн штрафних санкцій за затримку поставок літніх польових костюмів і вогнезахисних комбінезонів.

Господарський суд Києва зобов'язав ТОВ "Укртак.ЮА" сплатити державному підприємству Міноборони "Агенція оборонних закупівель" 35 млн грн штрафних санкцій за прострочення поставки бронежилетів.

Раніше Міністерство оборони України посилило вимоги до виконавців оборонних контрактів, які мають борги у виконавчих провадженнях та проти яких виконавчі дії зупиняються у період воєнного стану.