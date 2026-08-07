Фіктивні закупівлі пального на мільйони гривень: оптову компанію змусили доплатити податки

Детективи БЕБ встановили, що керівник підприємства на Полтавщині документально оформлював неіснуючі закупівлі пального, суттєво зменшивши податкові зобов'язання.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"Підприємство з Полтавщини, що займається оптовою торгівлею, відшкодувало до державного бюджету понад 8,6 млн грн несплачених податків".

Детективи територіального управління БЕБ у Полтавській області встановили, що керівник товариства документально оформлював неіснуючі закупівлі пального. Так підприємство штучно сформувало податковий кредит і суттєво зменшило свої податкові зобов'язання.

"Відображалися в бухгалтерському та податковому обліку нібито придбання пального у низки підприємств з вересня по грудень 2025 року. Насправді ж жодних поставок не було", – розповіли у БЕБ.

Директору товариства інкримінують умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах.

"Під час досудового розслідування детективи ТУ БЕБ у Полтавській області забезпечили повне відшкодування завданих державі збитків. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням збитків", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки України викрило групу осіб, яка організувала незаконне виробництво та збут фальсифікованого пального у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

На Дніпропетровщині викрито організовану групу, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва та реалізації пального: вилучено майна на 20 мільйонів гривень.

До суду скеровано кримінальне провадження щодо директора підприємства, який ухилився від сплати податку на прибуток в значному розмірі – ідеться про одного із виробників безпілотних літальних апаратів.