Квартира на тещу: у посадовця МВС можуть конфіскувати 3,7 мільйона гривень

Прокуратура вимагає стягнути в дохід держави 3,7 мільйона гривень, за які керівник сервісного центру МВС на Харківщині купив квартиру вартістю і оформив її на тещу.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду із позовом про визнання необґрунтованими активів керівника одного із сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ на Харківщині.

Підставою для звернення до суду стали матеріали НАЗК, а також докази, зібрані Державним бюро розслідувань.

Агентство розпочало моніторинг способу житття посадовця за результатами розгляду повдіомлення про корупцію від територіального управління ДБР у Полтаві.

НАЗК, зокрема, встановило, що керівник сервісного центру набув активи, вартість яких значно перевищує його підтверджені законні доходи. Йдеться, зокрема, про квартиру в Харкові вартістю понад 3,9 млн грн, оформлену на тещу посадовця.

Встановлена різниця між вартістю цього активу та законними доходами суб'єкта декларування становить понад 3,7 млн грн.

У зв'язку з цим прокурор САП звернувся до ВАКС із позовом про визнання активу необґрунтованим та його стягнення в дохід держави.

Майже 46 тисяч українських держслужбовців "декларують бездомність" упродовж щонайменше двох років, а за останній рік – понад 64 тисячі посадовців.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно депутата Ужгородської міської ради, який не не задекларував майно на майже на 14 мільйонів гривень.

Прокуратура хоче стягнути на користь держави 5,4 мільйона гривень з експосадовця Державної податкової служби у Львівській області: вартість придбаної нерухомості перевищує законні доходи родини.

Народному депутату Олександру Качному повідомили про підозру у незаконному збагаченні на суму понад 12,7 мільйона гривень.

НАБУ і САП повідомили ексголові Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларацій щодо житлового будинку.