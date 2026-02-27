Незадекларований будинок: екскерівнику Держлікслужби оголосили підозру

НАБУ і САП повідомили ексголові Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларацій щодо житлового будинку.

Про це йдеться в повідомленнях НАБУ та САП.

Пресслужби не повідомляють прізвище екстоппосадовця, водночас відомо, що мова йде про Романа Ісаєнка.

За даними слідства, підозрюваний не вказав у своїх щорічних деклараціях за 2022–2024 роки інформацію про житловий будинок у Київській області.

Цю нерухомість придбали у січні 2022 року та оформили на батьків дружини підозрюваного. Проте детективи з'ясували, що фактично будинком користувалися посадовець та його дружина.

Після початку розслідування НАБУ і САП на початку 2026 року посадовця звільнили.

НАБУ та САП додали, що слідство розпочали за матеріалами журналістського розслідування Bihus.Info.

Нагадаємо:

На початку 2026 року уряд звільнив Романа Ісаєнка з посади голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Раніше уряд відсторонив Романа Ісаєнка від виконання обовʼязків голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками та порушив щодо нього дисциплінарне провадження.

За інформацією ЕП, у листопаді Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки у головному офісі Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, зокрема у кабінеті Ісаєнка.

У лютому 2025 року Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що приватна лабораторія "Добробут-Лікилаб" майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Держлікслужби.