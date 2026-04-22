Не задекларовані 14 мільйонів гривень: судитимуть ужгородського депутата

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно депутата Ужгородської міської ради, який не не задекларував майно на майже на 14 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

Закарпатська обласна прокуратура, у тому числі за матеріалами повної перевірки декларації, проведеної НАЗК, скерувала до суду обвинувальний акт стосовно депутата Ужгородської міської ради Закарпатської області.

Як зазначає прокуратура, ідеться про депутата Ужгородської міськради, який обраний у 2020 році від наразі вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ, який умисно не вказав значну частину своїх активів і фінансових зобов'язань.

За даними "Суспільного", йдеться про депутата Павла Маєрчика. Він став депутатом Ужгородської міської ради 2020 року від партії "ОПЗЖ".

Посадовцю інкримінують подання завідомо недостовірних відомостей у декларації на 13,8 млн грн.

Під час повної перевірки його декларації за 2022 рік НАЗК серед іншого встановило, що депутат не зазначив відомості про будинки в Ужгороді (358,8 кв. м) із земельною ділянкою, на якій він розташований та у Києві (78,5 кв. м).

Він "забув" про 1,3 млн грн на власних банківських рахунках і фінансові зобов'язання на майже 800 тис. грн. А також про 315 тисяч доларів, які позичив третій особі (слідство вважає, що посадовець позичив їх, намагаючись їх легалізувати).

Крім того, під час повної перевірки декларант не підтвердив джерела походження коштів для збільшення залишків власних готівкових коштів на понад два мільйона гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Національної поліції в Закарпатській області.

У серпні 2023-го Маєрчика визнали винним у корупційних діях: він голосував за передачу землі фірмі свого сина, пише "Суспільне".

Ідеться про земельну ділянку в Ужгороді на вулиці Минайській, 16 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови зі зміною цільового призначення. Відповідні рішення Ужгородського міськрайонного суду від 29 серпня та 31 серпня 2023 року оприлюднені в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У травні 2025 року депутата засудили до трьох років обмеження волі за самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці в центрі міста.

