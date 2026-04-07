Необгрунтовані активи на 13 мільйонів гривень: нардепу повідомили про підозру

Народному депутату повідомили про підозру у незаконному збагаченні на суму понад 12,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

НАЗК не називає прізвище депутата, але за даними ЕП, ідеться про Олександра Качного.

Про підозру чинному народному депутату повідомили за матеріалами моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, а також на підставі зібраних слідчим шляхом доказів Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 12,7 млн грн.

НАЗК встановило, що у 2020 році знайомі суб'єкта декларування за його дорученням придбали квартиру у центрі Києва загальною площею 132,6 кв.м. та вартістю 5,6 млн грн.

При цьому помешканням користується сам посадовець та члени його сім'ї.

Аналіз доходів і витрат засвідчив, що ані депутат з дружиною, ані особи, які за дорученням народного депутата придбали квартиру, не мали на це фінансової спроможності.

Виявлені під час моніторингу факти у січні 2025 року НАЗК скерувало до САП для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованим активу та його стягнення в дохід держави.

Матеріали Агентства були долучені до відповідного кримінального провадження НАБУ.

Слідство виявило в нардепа також інші незаконно набуті активи. Зокрема, котедж та земельну ділянку на узбережжі Чорного моря в селі Коблеве Миколаївської області вартістю 1,7 млн грн.

Окрім того, за даними слідства, на елітний ремонт помешкання в столиці нардеп витратив понад 5,5 млн грн.

НАЗК, зазначає, що підставою для початку проведення моніторингу способу життя народного депутата слугувало журналістське розслідування проєкту Bihus.info.

Журналісти Bihus.Info з'ясували, що 87-річна теща нардепа Качного у 2022 році подарувала доньці 6.5 мільйонів гривень.

Відповідаючи на питання журналістів, жінка заявила, що "дарували може і більше" і що в родини був бізнес. Втім, на уточнююче питання про підприємницьку діяльність жінка відповіла, що все життя працювала бухгалтеркою і попросила більше її не турбувати.

