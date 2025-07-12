Квартальні доходи РФ від викопного палива – найнижчі з моменту вторгнення

Квартальні доходи Росії від викопного палива впали до найнижчих показників з моменту вторгнення до України.

Про це йдеться у щомісячному звіті Центру дослідження енергетики та чистого повітря (CREA).

"Російські доходи від викопного палива у другому кварталі 2025 року впали на 18% у річному обчисленні – найнижчий показник за квартал з моменту вторгнення в Україну. Це сталося, незважаючи на збільшення обсягів експорту у другому кварталі на 8% порівняно з першим кварталом 2025 року", – говориться у публікації.

У другому кварталі 2025 року експорт російського викопного газу в Європу продовжив скорочуватися, поглиблюючи спад, який почався в першому кварталі після припинення транзиту газу через Україну. Загальний місячний експорт впав з 3,32 млрд кубометрів у квітні до лише 3,01 млрд кубометрів у червні, що становить 9,4% падіння у порівнянні з попереднім кварталом.

У червні бельгійські закупівлі російського ЗПГ зросли на 12% в натуральному вираженні в порівнянні з попереднім місяцем і склали 300 млн євро.

Більше половини російського морського експорту нафти в червні було перевезено танкерами G7+, що на 6 відсоткових пунктів більше, ніж у травні. З січня частка G7+ в російському нафтотранспорті зросла з 36% до 56%.

У червні 2025 року російську нафту та нафтопродукти експортували 435 суден, з яких 153 – "тіньовий флот": третина цих танкерів були щонайменше 20 років і старші.

"Старі танкери, що перевозять російську нафту і нафтопродукти через виключні економічні зони, територіальні води або морські протоки країн-членів ЄС, викликають екологічні та фінансові проблеми через свій вік, сумнівні записи про технічне обслуговування та страхове покриття. Їхнє страхування потенційно не має достатнього покриття захисту та відшкодування збитків (P&I), щоб покрити витрати у випадку розливу нафти або іншої катастрофи", – говориться у звіті.

"У разі аварій прибережні країни можуть нести фінансовий тягар ліквідації наслідків аварії, а також наслідків шкоди, завданої їхнім морським екосистемам. Вартість ліквідації наслідків розливу нафти з танкерів із сумнівною страховкою може становити понад 1 млрд євро для платників податків прибережних країн", – зазначає CREA.

"З моменту запровадження санкцій до кінця червня 2025 року повне дотримання граничної ціни скоротило б експортні доходи Росії на 11% (39,51 млрд євро). Лише в червні повне дотримання граничної ціни скоротило б доходи на 5% (приблизно 0,55 млрд євро)", – говориться у звіті.

Нагадаємо:

Раніше центр CREA у своєму щомісячному звіті повідомив, що у травні 2025 року експортні доходи Росії від продажу вуглеводнів за кордон впали до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни проти України.

А згідно із звітом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), обсяги вивезення як нафти, так і продуктів з неї залишалися в червні "на винятково низьких рівнях", на п'ятирічному мінімумі для цієї пори року. Погіршення російського експорту нафти та нафтопродуктів ставить під сумнів здатність Росії підтримувати свої виробничі потужності.

Раніше повідомлялося, що Швеція й Данія після Німеччини почали вимагати страхові документи від танкерів, які проходять через їхні територіальні води в Балтійському морі. Таким чином держави намагаються стримати діяльність так званого тіньового флоту Росії.

Кількість так званого "тіньового флоту" Росії зросла з менш ніж 100 танкерів на початку 2022 року до 300-600 на початку 2025 року, залежно від методу підрахунку.