Міжнародне агентство сумнівається, що РФ зможе підтримувати теперішній видобуток нафти

Погіршення російського експорту нафти та нафтопродуктів ставить під сумнів здатність Росії підтримувати свої виробничі потужності.

Про це йдеться у щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), пише Bloomberg.

Обсяги вивезення як нафти, так і продуктів з неї залишалися в червні "на винятково низьких рівнях", на п'ятирічному мінімумі для цієї пори року. При цьому ситуація з постачанням погіршувалася протягом більшої частини 2024 і 2025 років.

Це "ставить під сумнів здатність Росії підтримувати свої потужності з видобутку" нафти, йдеться у звіті МЕА.

Щоденні обсяги відвантаження нафти в червні становили 4,68 млн барелів, а нафтопродуктів - 2,55 млн. Сукупний же видобуток сировини був 9,19 млн на добу, за даними МЕА. Росія після початку війни в Україні засекретила свою статистику.

Дані відстеження суден Bloomberg також вказують на падіння російського морського експорту сирої нафти, який минулого місяця досяг найнижчого рівня із лютого.

Водночас за оцінками Bloomberg, у червні обсяг роботи нафтопереробних заводів РФ залишався на належному рівні, попри сезонне технічне обслуговування, що зменшило морські поставки.

Нагадаємо:

Кількість так званого "тіньового флоту" Росії зросла з менш ніж 100 танкерів на початку 2022 року до 300-600 на початку 2025 року, залежно від методу підрахунку.