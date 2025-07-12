Квартальные доходы РФ от ископаемого топлива - самые низкие с момента вторжения

Квартальные доходы России от ископаемого топлива упали до самых низких показателей с момента вторжения в Украину.

Об этом говорится в ежемесячном отчете Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA).

"Российские доходы от ископаемого топлива во втором квартале 2025 года упали на 18% в годовом исчислении - самый низкий показатель за квартал с момента вторжения в Украину. Это произошло, несмотря на увеличение объемов экспорта во втором квартале на 8% по сравнению с первым кварталом 2025 года", - говорится в публикации.

Во втором квартале 2025 года экспорт российского ископаемого газа в Европу продолжил сокращаться, углубляя спад, который начался в первом квартале после прекращения транзита газа через Украину. Общий месячный экспорт упал с 3,32 млрд кубометров в апреле до лишь 3,01 млрд кубометров в июне, что составляет 9,4% падения по сравнению с предыдущим кварталом.

В июне бельгийские закупки российского СПГ выросли на 12% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим месяцем и составили 300 млн евро.

Более половины российского морского экспорта нефти в июне было перевезено танкерами G7+, что на 6 процентных пунктов больше, чем в мае. С января доля G7+ в российском нефтетранспорте выросла с 36% до 56%.

В июне 2025 года российскую нефть и нефтепродукты экспортировали 435 судов, из которых 153 - "теневой флот": треть этих танкеров были не менее 20 лет и старше.

"Старые танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты через исключительные экономические зоны, территориальные воды или морские проливы стран-членов ЕС, вызывают экологические и финансовые проблемы из-за своего возраста, сомнительных записей о техническом обслуживании и страховом покрытии. Их страхование потенциально не имеет достаточного покрытия защиты и возмещения убытков (P&I), чтобы покрыть расходы в случае разлива нефти или другой катастрофы", - говорится в отчете.

"В случае аварий прибрежные страны могут нести финансовое бремя ликвидации последствий аварии, а также последствий ущерба, нанесенного их морским экосистемам. Стоимость ликвидации последствий разлива нефти с танкеров с сомнительной страховкой может составить более 1 млрд евро для налогоплательщиков прибрежных стран", - отмечает CREA.

"С момента введения санкций до конца июня 2025 года полное соблюдение предельной цены сократило бы экспортные доходы России на 11% (39,51 млрд евро). Только в июне полное соблюдение предельной цены сократило бы доходы на 5% (примерно 0,55 млрд евро)", - говорится в отчете.

Напомним:

Ранее центр CREA в своем ежемесячном отчете сообщил, что в мае 2025 года экспортные доходы России от продажи углеводородов за границу упали до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны против Украины.

А согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), объемы вывоза как нефти, так и продуктов из нее оставались в июне "на исключительно низких уровнях", на пятилетнем минимуме для этого времени года. Ухудшение российского экспорта нефти и нефтепродуктов ставит под сомнение способность России поддерживать свои производственные мощности.

Ранее сообщалось, что Швеция и Дания после Германии начали требовать страховые документы от танкеров, которые проходят через их территориальные воды в Балтийском море. Таким образом государства пытаются сдержать деятельность так называемого теневого флота России.

Количество так называемого "теневого флота" России выросло с менее чем 100 танкеров в начале 2022 года до 300-600 в начале 2025 года, в зависимости от метода подсчета.