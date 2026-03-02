Конфлікт на Близькому Сході впливає на український агроекспорт – ЗМІ

Конфлікт на Близькому Сході впливає на експорт української кукурудзи, а також на вартість імпортованих добрив для аграріїв.

Про це пише сайт Latifundist.com.

"Ескалація конфлікту на Близькому Сході створює додаткову невизначеність для світових аграрних ринків. Регіон щороку імпортує близько 20 млн т кукурудзи і для України це один із ключових напрямків збуту", – зазначає видання.

Значна частина українського експорту традиційно орієнтована саме на цей ринок, тому будь-яке зниження активності закупівель одразу відображається на цінах, пояснив брокер White Brokers Олег Златов.

За словами Златова, прямих поставок кукурудзи до Ірану Україна фактично не здійснює, однак важливу роль відіграє Туреччина як торговий хаб.

Частина обсягів, що продаються турецьким компаніям потрапляє на близькосхідні ринки. Тому навіть непрямі ризики в регіоні впливають на українських експортерів.

У короткостроковій перспективі не можна виключати й фінансові ризики.

Якщо частина контрактів із близькосхідними контрагентами буде переглянута, відтермінована або скасована через форс-мажор, окремі українські трейдери можуть зіткнутися з касовими розривами чи навіть дефолтами за зобов'язаннями, сказав Златов.

Це, у свою чергу, може спричинити додатковий продаж товару "з коліс" або перепродаж контрактів, що посилить тиск на ціни.

Брокер також зауважив, що на український ринок кукурудзи додатково продовжує тиснути й без того високий фрахт.

У той же час перекриття Ормузької протоки створює напругу на світовому ринку добрив і може призвести до зростання їх вартості для українських аграріїв.

Як розповів керуючий партнер компанії "Агропартнер" Леонід Шнайдман, будь-які логістичні обмеження в Ормузькій протоці насамперед впливають на нафту й аміак, який є базовою сировиною для виробництва азотних добрив.

"Якщо в Ормузькій протоці виникають логістичні обмеження або ризики, це одразу створює напругу на глобальному ринку. Зростання вартості нафти відобразиться на ставках фрахту, а це має конкретний вплив на зростанні вартості добрив", — пояснив Шнайдман.

Він наголосив, що аміак є контрактним товаром, який зазвичай бронюють заздалегідь. У разі появи ризиків імпортери або відкладають закупівлі, або змушені купувати дорожче, особливо якщо контракти мають формульну прив'язку до ринкових індикаторів.

За словами Шнайдмана, ринок уже почав реагувати на напружену ситуацію. Пропозиція карбаміду обмежена, а ціни зросли приблизно на 10$/т лише за короткий період — до близько 505$/т FOB для березневих поставок проти 495$/т раніше.

Навіть виробники, які не залежать безпосередньо від логістики в Перській затоці, можуть підвищувати ціни на тлі зростання попиту та невизначеності. Нові угоди за вищими цінами формують ринковий орієнтир і підтягують вгору інші контракти, навіть без фактичного дефіциту продукції.

"У результаті додаткові витрати перекладаються на кінцевого споживача — аграрія. Частина фермерів може взяти паузу в закупівлях, щоб оцінити подальший рух ринку, тоді як інші намагатимуться зафіксувати ціни вже зараз", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.

Раніше нафтовий танкер, який, імовірно, перебуває під санкціями США за допомогу Ірану в експорті пального, був атакований біля північного узбережжя Оману.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.

За даними судноплавства, щонайменше 150 танкерів кинули якір у Перській затоки за протокою Ормуз, а ще десятки суден стояли на іншому боці протоки після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану спричинили хаос у регіоні.