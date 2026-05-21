Перевірки для експорту сільгосппродукції до ЄС: Україна запускає експеримент

Україна запускає експеримент щодо перевірки для експорту сільгосппродукції до ЄС

Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт із впровадження механізму належної перевірки сільськогосподарської продукції, яка експортується до держав-членів ЄС.

Про це повідомили в Міністерстві економіки з посиланням на відповідну постанову, яка була ухвалена 20 травня.

Йдеться про підтвердження права ЄС (acquis), що продукція була вирощена на земельних ділянках, які не зазнали знеліснення та деградації лісів після 31 грудня 2020 року.

Рішення уряду спрямоване на адаптацію українського агросектору до вимог регламенту ЄС 2023/1115 щодо запобігання знелісненню та деградації лісів, який набирає чинності з 1 січня 2027 року.

Водночас реалізація постанови має забезпечити безперервний доступ української агропродукції до ринку Європейського Союзу та мінімізувати ризики для вітчизняних експортерів.

У межах реалізації проєкту в Державному аграрному реєстрі (ДАР) буде створена автоматизована геоінформаційна система для збору, обробки та верифікації інформації про земельні ділянки, на яких вирощується експортна продукція.

Система забезпечить повну простежуваність ланцюга постачання – від земельної ділянки до експорту на ринок ЄС.

Для того, щоб скористатися новим механізмом, виробник має подати заяву про належну перевірку через електронний кабінет в ДАР.

На основі цих даних формується витяг для підтвердження відповідності продукції вимогам законодавства ЄС.

Верифікація інформації здійснюється через електронну взаємодію ДАР із Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно через систему "Трембіта".

