Іран складає нафту в морі: через блокаду США танкери стали сховищами

Іран почав використовувати старі танкери як плавучі сховища для нафти, оскільки морська блокада США обмежила його можливості експортувати сировину на Далекий Схід.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

За даними United Against Nuclear Iran, у затоці зараз перебувають близько 39 танкерів з іранською нафтою та нафтохімією проти 29 до набуття блокадою чинності 13 квітня.

Найбільше скупчення суден утворилося біля експортного термінала на острові Харг. Financial Times і UANI також виявили ще 13 ймовірних танкерів біля іранського порту Чабахар в Оманській затоці.

Танкери з нафтою навколо головного експортного терміналу Ірану

За даними Центрального командування США, від початку блокади американські сили "перенаправили" 72 судна назад до іранських портів і вивели з ладу чотири.

За оцінкою Kpler, на танкерах на Близькому Сході зараз зберігається 42 млн барелів іранської сирої нафти — на 65% більше, ніж на початку конфлікту.

Наземні сховища Ірану, за даними Kayrros, також збільшили запаси приблизно на 10 млн барелів, що дає Тегерану ще кілька тижнів для підтримки видобутку без зупинки свердловин.

Водночас біля Харга з 6 до 14 травня не фіксували завантаження жодного танкера після того, як супутники зафіксували поблизу термінала велику нафтову пляму. Це ще більше ускладнило експорт іранської нафти на тлі посилення американських обмежень.

