Сотні танкерів застрягли у Ормузькій протоці після її перекриття Іраном

За даними судноплавства, щонайменше 150 танкерів кинули якір у Перській затоки за протокою Ормуз, а ще десятки суден стояли на іншому боці протоки після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану спричинили хаос у регіоні.

Про це повідомляє Reuters.

За оцінками Reuters, заснованими на даних про відстеження суден з платформи MarineTraffic, танкери скупчилися у відкритих водах біля берегів основних виробників нафти в Перській затоці, включаючи Ірак і Саудівську Аравію, а також гіганта з виробництва скрапленого природного газу Катар.

За даними MarineTraffic, багато суден стояли на місці в виключних економічних зонах (ВЕЗ) ключових країн Перської затоки, включаючи Кувейт і Об'єднані Арабські Емірати.

ВЕЗ простягається на 24 милі і виходить за межі місцевої територіальної зони в 12 морських миль.

Близько 20% світової нафти, в тому числі від виробників Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Іраку, Кувейту та Ірану, проходить через Ормуз, а також великі обсяги СПГ з Катару.

Крім того, за даними, щонайменше ще 100 танкерів стояли на якорі за межами протоки, вздовж узбережжя ОАЕ та Оману і в місцях стоянки, а також десятки вантажних суден.

Кілька власників танкерів, великих нафтових компаній і торгових будинків призупинили поставки сирої нафти, палива і СПГ через Ормузьку протоку після атак, а Тегеран заявив, що закрив судноплавство, повідомили в суботу торгові джерела.

Нагадаємо:

Ціни на нафту марки Brent підскочили на 10% до близько 80 доларів за барель на позабіржовому ринку в неділю, а аналітики прогнозують, що ціни можуть піднятися до 100 доларів після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану втягнули Близький Схід у нову війну.

28 лютого Іран блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти — Ормузьку протоку.