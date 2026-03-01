Біля Оману атакували танкер, пов’язаний з Іраном

Невеликий нафтовий танкер, який, імовірно, перебуває під санкціями США за допомогу Ірану в експорті пального, був атакований біля північного узбережжя Оману. Це перший морський напад відтоді, як на вихідних на Близькому Сході спалахнула війна.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Оманська служба морської безпеки повідомила, що танкер Skylight атакували на північ від порту Хасаб, йдеться в замітці в X. Існують два судна з назвою Skylight, проте біля узбережжя Оману, схоже, перебуває тільки одне з них. Це судно США торік внесли до санкційного списку як "пособника іранського експорту нафтопродуктів".

Екіпаж із 20 осіб евакуювали, повідомив Оман. Чотири людини дістали поранення.

Хто саме атакував Skylight біля оманського узбережжя, поки незрозуміло. Центральне командування Збройних сил США не відповіло одразу на запит про коментар.

Повідомлення про удар по судну, яке може належати до так званого "темного флоту", з'явилося на тлі того, що судна здебільшого уникають Ормузької протоки між Іраном та північним узбережжям Оману відтоді, як вихідними почалася війна на Близькому Сході.

Кілька суден у суботу повідомляли, що чули радіотрансляції, які нібито йшли від іранського флоту, із заявами про заборону проходу через протоку. Тегеран погрожував американським суднам, але не робив офіційної заяви щодо статусу водного шляху і не оголошував про його закриття. Хоча трафік різко знизився, деякі судна все ще проходять через Ормузьку протоку.

Сам Skylight є відносно невеликим: його дедвейт становить трохи більше 11 тисяч тонн. Найбільші танкери для сирої нафти мають понад 300 тисяч тонн дедвейту.

Морська база даних Equasis зазначає, що судно ходить під прапором Республіки Палау, яка має статус "середнього ризику" в "чорному списку", опублікованому Паризьким меморандумом про контроль державою порту, що наглядає за інспекціями суден і просуває стандарти безпеки.

Нагадаємо:

Військово-морські сили США оголосили про "морську зону попередження" в районі Перської затоки, попередивши, що не можуть гарантувати безпеку торгових суден.

Кілька великих нафтових компаній уже призупинили постачання сирої нафти і палива через Ормузьку протоку, надалі ціна нафти Brent може піднятися з 73 доларів до близько 80 доларів за барель.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати почали військову кампанію в Ірані. Трамп зазначив, що Іран працював над відновленням своєї ядерної програми після червневих бомбардувань США його ядерних об'єктів.

27 лютого ціни на нафту зросли, але залишалися на шляху до тижневого зниження після того, як США та Іран продовжили ядерні переговори, що послабило побоювання можливих бойових дій, які могли б зірвати поставки.

У неділю ОПЕК+ може розглянути можливість збільшення видобутку нафти - більше, ніж уже планувалося.

Іран блокував головну артерію поставок близькосхідної нафти - Ормузьку протоку.