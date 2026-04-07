СБУ повідомила про підозру капітану, який керував суднами "тіньового" флоту РФ

Андрій Муравський — 7 квітня, 13:45
Офіс генерального прокурора

Капітану судна "тіньового" флоту Росії, громадянину однієї з країн Близького Сходу, вручили підозру: він відвідував тимчасово окуповані території, звідки вивозилася крадена в України продукція.

Про це повідомляє Служба безпеки України, а також Офіс генерального прокурора.

СБУ повідомляє, що зібрала доказову базу на капітана іноземного судна, яке затримали в Одесі у грудні 2025 року. Тоді він керував судном під прапором африканської країни, яке мало вивезти з порту партію сталевих труб.

СБУ встановила, що наприкінці 2024 року фігурант зайшов на підсанкційному танкері до морського порту в тимчасово окупованій Керчі. За матеріалами справи, там на судно завантажили 2 тисячі тонн зрідженого нафтового газу, який призначався на експорт до третіх країн.

До цього, у січні 2021 року, суховантаж нелегально вивіз з Криму майже 7 тисяч тонн зерна до північної Африки, говориться у повідомленні.

"За даними слідства, у 2024 році підозрюваний керував підсанкційним газовозом, який системно змінював назву та прапор для маскування діяльності. Судно, оминаючи офіційні пункти пропуску, зайшло до закритого Керченського порту, звідки вивезло близько 2 тисяч тонн зрідженого газу до однієї з країн Близького Сходу", – повідомляє прокуратура.

При обшуках на кораблі було виявлено плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв'язку із доказами незаконного заходу в порти тимчасово окупованого Криму.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому капітану про підозру за статтею Кримінального кодексу України щодо порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ в АР Крим за процесуального керівництва прокуратури в АР Крим та Севастополі.

Росія планує збільшити кількість нафтових танкерів під своїм прапором – до цього її змушують дедалі частіші прецеденти затримань "тіньового флот", повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що команда Міноборони активно включається в економічну війну, щоб працювати над блокуванням російського "тіньового флоту".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження російського морського експорту нафти, які працюють зараз, у річному вимірі мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон повідомив про затримання у Середземному морі судна Deyna, який належить до "тіньового флоту" танкерів Росії.

