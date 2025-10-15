Київська прокуратура виявила 700 тисяч гривень переплати за ремонт електростанції

Слідчі повідомили про підозру посадовцю Святошинського психоневрологічного інтернату. Він відремонтував сонячну електростанцію зі збитками державі у майже 700 тис. гривень.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"Прокурорами Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у службовій недбалості уповноваженому з питань закупівель Святошинського психоневрологічного інтернату", – говориться у повідомленні.

Встановлено, що посадовець уклав договір із ФОП на проведення ремонту гібридної сонячної електростанції інтернату.

Під час ремонту виконавець мав використовувати власні гібридні інвертори, які, як встановлено, були поставлені за завищеними цінами. Внаслідок цього столичному бюджету завдано збитків на майже 700 тис. гривень.

Дії підозрюваного кваліфіковано як неналежне виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Санкція статті Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури здійснюють слідчі Святошинського УП ГУ НП у м. Києві.

