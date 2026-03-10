Ексдепутата ОПЗЖ затримали за підозрою у фінансуванні Росії

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру директору картонно-тарного підприємства.

Про це інформує Офіс генерального прокурора України, також про це повідомляє Служба безпеки України.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну, попри встановлену урядом заборону на імпорт товарів з держави-агресора, директор підприємства продовжив співпрацю з Росією.

Ім'я підозрюваного та підприємства не названі, але вочевидь, ідеться про політичного діяча і бізнесмена Геннадія Мініна.

Як виявили журналісти-розслідувачі, він може бути причетним до створення компаній-клонів українських підприємств на окупованих територіях.

Як повідомляє СБУ, на пособництві країні-агресору викрили колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ на Луганщині. Фігуранта затримали у його офісі під Києвом.

Мінін – колишній депутат райради від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя". Він володіє "Трипільським пакувальним комбінатом" і "Рубіжанським картонно-тарним комбінатом".

"Експартієць прокремлівської політсили є власником промислового комбінату на тимчасово захопленій частині сходу України, – говориться у повідомленні.

Підприємство з виробництва картонно-паперової тари зареєстроване у Києві, має виробничі потужності на Луганщині та філії у Дніпропетровській і Київській областях.

99,5% акцій компанії належать кіпрській фірмі, а її бенефіціар − громадянин України − незмінно очолює підприємство з моменту заснування у 1994 році, розповідає прокуратура.

За даними слідства, у 2021 році підприємство уклало договір із російським виробником на поставку обладнання вартістю понад 1,1 млн євро, на рахунки російської компанії було перераховано 810 тис. євро передплати.

Для обходу обмежень підозрюваний залучив білоруську компанію-посередника. Саме на неї оформили поставку обладнання, яке згодом ввезли на територію України транзитом через одну з країн ЄС.

У межах цієї схеми російському постачальнику перерахували залишок за договором у розмірі понад 382 тис. євро.

Підозрюваний також пообіцяв представнику агресора додаткові 92,4 тис. євро за швидке відвантаження та покриття ПДВ.

"Чоловік добровільно та свідомо сприяв отриманню прибутку підприємством держави-агресора, частина якого у вигляді податків надходить до бюджету РФ та використовується для фінансування її збройних сил", – зазначає прокуратура.

СБУ повідомляє, що власник промислового комбінату на тимчасово захопленій частині сходу України перереєстрував це підприємство за російським законодавством. Технологічне устаткування він придбав у російської компанії у Набережних Челнах.

Під час обшуків на підприємстві вилучено товарно-транспортні документи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід − тримання під вартою.

