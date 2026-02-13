Відновлення опалення в столиці під загрозою через обшуки СБУ в "Київтеплоенерго"

В "Київтеплоенерго" заявили, що через обшуки в головному офісі підприємства під загрозою відновлення теплопостачання для 2600 будинків, що опинилися без тепла після чергового обстрілу.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

"12 та 13 лютого представники Служби безпеки України на підставі однієї ухвали слідчого судді двічі прийшли з обшуками до головного офісу КП "Київтеплоенерго", що є грубим процесуальним порушенням. Це паралізувало роботу підприємства одразу після ракетно-дронового удару в ніч на 12 лютого", – наголошується в повідомленні.

Зазначається, що обшук розпочали на ранок одразу після обстрілу. Саме в цей час КП "Київтеплоенерго" оцінювало наслідки влучань та мобілізовувало увесь можливий персонал для ліквідації наслідків руйнувань безпосередньо на енергооб'єктах.

"Київтеплоенерго" заявляє, що зупинка роботи головного офісу паралізувала усе підприємство в один з найкритичніших днів для Києва. Через це з ладу виведена штатна координація діяльності персоналу та структурних підрозділів.

За інформацією підприємства, це вже 103-ті за рахунком так звані процесуальні дії на підприємстві з початку широкомасштабного вторгнення. Правоохоронці також надіслали 188 запитів на отримання документації та матеріалів.

Як зазначають у комунальному підприємстві, складається враження, що теперішні обшуки також носять явно політичний характер.

"Другий день поспіль представники СБУ збирають на підприємстві усі документи, які хоч якось пов'язані з підготовкою до опалювального сезону або відновленням енергетики. Вилучаються навіть проєкти ще неукладених договорів, від яких безпосередньо залежить відновлення енергетики після руйнувань і підготовка до наступної, не менш складної", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вилучають навіть примірники технічної документації щодо відновлення пошкоджених об'єктів і підключення нових когенераційних установок.

"Це нівелює всі зусилля енергетиків та київської влади, оскільки відновлення вилучених документів займе значний час, що загальмує проведення відновлювальних робіт і підключення нового обладнання", – наголошують в КП.

Нагадаємо:

У Києві в результаті чергового російського удару 12 лютого знову зупинилася ТЕЦ-6 на Троєщині.

2600 будинків у Києві залишилися без тепла внаслідок удару РФ у ніч на четвер. Ще 1100 будинків досі без опалення внаслідок попередніх атак.