Київський метрополітен показав рекордні збитки

Попри зростання доходів у 2023–2025 роках, усі українські метрополітени залишаються глибоко збитковими, найгірша ситуація – в Київського метрополітену.

Про це пише видання "Слово і діло".

У першому півріччі 2025 року Київський метрополітен став найзбитковішим серед усіх українських підземок — сума збитків сягнула 2,59 млрд грн, говориться у повідомленні.

Вмдання порівняло показники чотирьох метрополітенів: Києва, Харкова, Дніпра та Кривого Рогу (метротрам) з 2019 до 2025 року (перше півріччя).

"У 2019 році найбільший дохід мав Київський метрополітен – 3,39 млрд грн. У 2020–2021 роках цей показник скоротився майже вдвічі через пандемію COVID-19, а з початком повномасштабної війни в 2022-му – ще майже вдвічі: лише 1,08 млрд грн", – повідомляє "Слово і діло".

У 2023–2024 роках дохід зріс до 1,63 млрд, а за перше півріччя 2025 року становив 833,6 млн грн – це на 3,3% більше, ніж за перше півріччя 2024-го (тоді було 806,6 млн грн).

"У Харкові падіння було драматичнішим: з 1,28 млрд грн у 2019-му до 158 млн у 2022-му і лише 24,4 млн у 2023-му. У 2024 році дохід трохи зріс (29,4 млн), а за перше півріччя 2025-го становив 65,7 млн – більше, ніж за весь попередній рік, але все ще набагато менше, ніж до війни", – говориться у публікації.

Видання додає, що у Харкові діє безоплатний проїзд у комунальному транспорті, у тому числі у метро, з травня 2022 року.

У Дніпра показники доходу стабільніш: з 19,1 млн грн у 2019 році до пікових 22 млн у 2021-му, з подальшим незначним зниженням у 2024 (19,8 млн). У 2025 році за перше півріччя підприємство заробило 10,3 млн грн.

За даними вижання, Кривий Ріг – єдиний, чий дохід не впав у 2022 році, а зріс у понад 30 разів – з 15,3 млн грн у 2021 році до 516,9 млн у 2022-му. У 2023 році – ще більше (552 млн), у 2024 – 554,2 млн, а за перше півріччя 2025 року – 295,7 млн грн.

"Це може свідчити про зміну моделей оплати чи субсидування (наприклад, перехід до компенсації з бюджету). У Кривому Розі проїзд також безоплатний, для жителів міста з травня 2021, для решти пасажирів з квітня 2022", – пише "Слово і діло".

Усі метрополітени щороку завершували з фінансовими збитками, крім Кривого Рогу в 2022-му (+6,6 млн грн), зазначає видання.

"Найгірша ситуація – в Києві: з -635,5 млн у 2019-му збитки зросли до -2,9 млрд у 2024 році. За перше півріччя 2025-го – вже -2,59 млрд грн. У Харкові ситуація теж загострилась: у 2023 році збитки сягнули -431,9 млн, а в першому півріччі 2025 року вже -234,5 млн – це більше, ніж за весь 2021 рік", – говориться у публікації.

У Дніпра найбільші збитки – у 2023 році (-60,2 млн), у 2024-му – -36,6 млн, а у першій половині 2025 року – -14,2 млн грн. У Кривому Розі після прибутку в 2022 році, ситуація знову погіршилась: збитки у 2023–2024 роках становили -11,3 млн і -20,8 млн відповідно, а в першому півріччі 2025 року – -18,9 млн.

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