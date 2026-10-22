У Києві відкрили вестибюль станції метро “Чернігівська” після російської атаки

Ввечері 22 жовтня на станції метро "Чернігівська" Київського метрополітену відкрили вестибюль у сторону правого берега після того, як він був закритий внаслідок обстрілу РФ.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Роботу відновив вестибюль № 1 на станції "Чернігівська". Він працюватиме для пасажирів із 5:31 до 23:27.

Водночас вестибюль № 2, у напрямку станції метро "Лісова", наразі лишається зачиненим для пасажирів.

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