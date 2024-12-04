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Собівартість поїздки в метро Києва наближається до 37 гривень

Олексій Артемчук — 4 грудня, 16:45
Собівартість поїздки в метро Києва наближається до 37 гривень
Getty Images

Собівартість проїзду у Київському метрополітені на кінець 2024 року сягнула 36,90 грн.

Про це повідомляє "Київський метрополітен" на запит Суспільного.

Відповідно до звіту про фінансові результати, за 9 місяців роботи збиток "Київського метрополітену" становить 3 069 752 тис. грн, а собівартість перевезення одного пасажира складає 36,90 грн.

Раніше ексначальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський заявляв, що обґрунтований тариф становить понад 30 гривень, але під час війни вартість поїздок не зростатиме. Наразі в метро діє тариф 8 грн на одну поїздку.

Цьогоріч столична підземка вже перевезла понад 200 млн містян. У 2023-му — близько 232 млн пасажирів, а в 2022-му — 162 млн.

Нагадаємо:

Колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" Віктору Брагінському повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до підтоплень між "Деміївською" та "Либідською" станціями.

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Собівартість поїздки в метро Києва наближається до 37 гривень
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