Поїзди метро у Києві відновили рух зі збільшеними інтервалами

Поїзди відновили рух на всіх лініях столичного метрополітену зі збільшеними інтервалами.

Про це повідомляє Київська державна міська адіміністрація.

Час очікування потягів на "червоній" та "зеленій" лініях орієнтовно 12-15 хвилин, говориться у повідомленні.

Рух потягів на "синій" лінії здійснюється за диспетчерським регулюванням. Час очікування – понад 15 хв.

"Збільшення інтервалів між потягами повʼязано з перебоями електропостачання від зовнішніх живлячих центрів", – зазначили у КМДА.

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