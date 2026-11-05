У Києві зупинялася одна з гілок метро

На червоній лінії в Києві стало метро

Рух потягів на червоній лінії Київського метрополітену тимчасово призупинявся через значні коливання напруги в енергомережі.

Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

У повідомленні йдеться, що синя та зелена лінії працюють у звичайному режимі.

Водночас з місця повідомляли, що синя гілка метро також працювала з перебоями. Повідомлення у метрополітені казало, що рух зупинений з технічних причин.

Оновлено о 13:05. Рух потягів відновили, інтервал руху на червоній лінії становить 9 хв.

Через різке коливання напруги від зовнішніх джерел живлення на лініях метрополітену можливе тимчасове призупинення руху або збільшення інтервалів між поїздами.

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