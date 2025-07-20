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Метрополітен не зміг відсудити гроші у фірми, яка провалила будівництво метро на Виноградар

Віктор Волокіта — 20 липня, 13:02
Метрополітен не зміг відсудити гроші у фірми, яка провалила будівництво метро на Виноградар

Господарський суд міста Києва відмовив КП "Київський метрополітен" у задоволенні позову про стягнення 1,6 млн грн з АТ "Київметробуд", яке провалило будівництво метро на Виноградар.

Про це свідчить рішення суду від 1 липня.

У 2018 році метрополітен замовив "Київметробуд" будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі Києва за 5,98 млрд грн.

Йшлося про дільницю від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" з двома станціями ("Мостицька" та "Проспект Правди") та дільницею вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар" (І черга будівництва).

Надалі замовник перерахував компанії 2,58 млрд грн авансу.

Водночас "Київметробуд" використав частину з них (1,7 млрд грн) не за цільовим призначенням, розмістивши гроші на депозит в "Укргазбанку", та отримав від цього 139 млн грн безпідставного доходу (проценти за депозитом), частину з якого (1,6 млн грн) "Київський метрополітен" і просив стягнути з підприємства.

Суд зазначив, що згідно з судовим рішенням від 2024 року з "Київметробуду" вже було стягнуто на користь Київської міської ради 139 млн грн безпідставно набутих коштів.

У цій справі метрополітен фактично просив повторно стягнути з компанії гроші, які вже були стягнуті в іншій справі. А це прямо заборонено законом. Тому суд відмовив у задоволенні позову.

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Нагадаємо:

Нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" в Києві почали будувати у 2019 році. Планувалось, що їх відкриють ще у грудні 2021 року.

У вересні 2021 року компанія "Київметробуд" просила перенести терміни дії договору. Будівельники тоді заявляли, що не встигають добудувати станції до кінця 2021 року.

Компанія звернулася до суду з проханням перенести терміни здачі з листопада 2021 року на травень 2023 року. У лютому 2023 року "Київметробуд" відновив будівництво метро на Виноградар, проте активне будівництво не велося з осені 2023 року.

Пізніше "Київський метрополітен" розірвав договір на будівництво гілки метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.

Наступним генпідрядником стала компанія "Автострада" Максима Шкіля.

Київський метрополітен суди

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Метрополітен не зміг відсудити гроші у фірми, яка провалила будівництво метро на Виноградар
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