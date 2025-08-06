Киевский метрополитен показал рекордные убытки

Несмотря на рост доходов в 2023-2025 годах, все украинские метрополитены остаются глубоко убыточными, худшая ситуация - у Киевского метрополитена.

Об этом пишет издание "Слово и дело".

В первом полугодии 2025 года Киевский метрополитен стал самым убыточным среди всех украинских подземок - сумма убытков достигла 2,59 млрд грн, говорится в сообщении.

Издание сравнило показатели четырех метрополитенов: Киева, Харькова, Днепра и Кривого Рога (метротрам) с 2019 до 2025 года (первое полугодие).

"В 2019 году наибольший доход имел Киевский метрополитен - 3,39 млрд грн. В 2020-2021 годах этот показатель сократился почти вдвое из-за пандемии COVID-19, а с началом полномасштабной войны в 2022-м - еще почти вдвое: всего 1,08 млрд грн", - сообщает "Слово и дело".

В 2023-2024 годах доход вырос до 1,63 млрд, а за первое полугодие 2025 года составил 833,6 млн грн - это на 3,3% больше, чем за первое полугодие 2024-го (тогда было 806,6 млн грн).

"В Харькове падение было более драматичным: с 1,28 млрд грн в 2019-м до 158 млн в 2022-м и лишь 24,4 млн в 2023-м. В 2024 году доход немного вырос (29,4 млн), а за первое полугодие 2025-го составил 65,7 млн - больше, чем за весь предыдущий год, но все еще намного меньше, чем до войны", - говорится в публикации.

Издание добавляет, что в Харькове действует бесплатный проезд в коммунальном транспорте, в том числе в метро, с мая 2022 года.

У Днепра показатели дохода стабильнее: с 19,1 млн грн в 2019 году до пиковых 22 млн в 2021-м, с последующим незначительным снижением в 2024 (19,8 млн). В 2025 году за первое полугодие предприятие заработало 10,3 млн грн.

По данным выжання, Кривой Рог - единственный, чей доход не упал в 2022 году, а вырос более чем в 30 раз - с 15,3 млн грн в 2021 году до 516,9 млн в 2022-м. В 2023 году - еще больше (552 млн), в 2024 - 554,2 млн, а за первое полугодие 2025 года - 295,7 млн грн.

"Это может свидетельствовать об изменении моделей оплаты или субсидирования (например, переход к компенсации из бюджета). В Кривом Роге проезд также бесплатный, для жителей города с мая 2021, для остальных пассажиров с апреля 2022", - пишет "Слово и дело".

Все метрополитены ежегодно завершали с финансовыми убытками, кроме Кривого Рога в 2022-м (+6,6 млн грн), отмечает издание.

"Худшая ситуация - в Киеве: с -635,5 млн в 2019-м убытки выросли до -2,9 млрд в 2024 году. За первое полугодие 2025-го - уже -2,59 млрд грн. В Харькове ситуация тоже обострилась: в 2023 году убытки достигли -431,9 млн, а в первом полугодии 2025 года уже -234,5 млн - это больше, чем за весь 2021 год", - говорится в публикации.

У Днепра самые большие убытки - в 2023 году (-60,2 млн), в 2024-м - -36,6 млн, а в первой половине 2025 года - -14,2 млн грн. В Кривом Роге после прибыли в 2022 году, ситуация снова ухудшилась: убытки в 2023-2024 годах составили -11,3 млн и -20,8 млн соответственно, а в первом полугодии 2025 года - -18,9 млн.

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