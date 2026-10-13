Розкрадання коштів Київського метрополітену: екс-керівника оголосили в розшук

НАБУ оголосило в розшук колишнього керівника комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, якого підозрюють у причетності до розкрадання понад 137,5 млн грн підприємства.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного антикорупційного бюро України.

"Національне антикорупційне бюро України розшукує Брагінського Віктора, підозрюваного у кримінальному провадженні №42023102060000235 від 10.10.2023 у вчиненні кримінального правопорушення", – говориться у повідомленні.

Брагінський Віктор Володимирович, 22.03.1983 року народження, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні).

Наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен зголосився безоплатно передати КП "Київський метрополітен" 60 вагонів метро, оплатити доставку мав Київ.

Комунальне підприємство у 2023 році провело низку тендерів на закупівлю транспортно-експедиційних послуг. Перемогу в них здобула наперед визначена компанія, яка запропонувала транспортування за значно завищеною ціною на загальну суму 190 млн грн.

Кошти з рахунку компанії переказали на рахунки іншої підконтрольної фірми за кордоном. Ділки знайшли фірму, яка погодилась виконати роботи з перевезення за 51,8 мільйона гривень, а 137,5 млн грн, залишили собі, з'ясували слідчі.

Нагадаємо:

Раніше НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка заволоділа понад 137,5 мільйонами грн комунального підприємства "Київський метрополітен" на транспортуванні подарованих Варшавським метрополітеном вагонів.

У 2024 році Bihus.Info викрили численні порушення у декларуванні майна Віктора Брагінського. Зокрема, журналісти знайшли в деклараціях родичів директора Київського метрополітену кілька дорогих квартир та землю під Києвом.

Після розслідування Брагінський звільнився – 15 березня 2024 року він написав заяву на звільнення.