Метро Києва оновить рухомий склад: закуплять нові вагони з наскрізним проходом

Київський метрополітен оголосив тендер на закупівлю 50 нових сучасних вагонів в межах проєкту "Модернізація міського транспорту м. Києва ІІ".

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Фінансування на оновлення рухомого складу надасть Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у рамках кредитного договору, укладеного після рішення Київради.

Тендер, оголошений 5 березня на офіційному сайті ЄБРР, передбачає закупівлю 10 п’ятивагонних поїздів з вільним проходом між вагонами. Вони повинні відповідати європейським стандартам та враховувати особливості роботи столичного метрополітену.

Зазначається, що в рамках тендера також будуть закуплені запасні частини та матеріали для обслуговування й ремонту вагонів.

Закупівля здійснюватиметься через відкриті торги з попередньою кваліфікацією, а кінцевий термін подання пропозицій для першого етапу – травень 2025 року.

"Наразі в київському метрополітені експлуатується понад 830 вагонів, проте в найближчому майбутньому термін служби близько 100 з них завершиться", - додають в пресслужбі.

Нагадаємо:

Верховний Суд поставив крапку у справі про стягнення понад 139 млн гривень з компанії "Київметробуд", яка мала будувати метро з Сирця на Виноградар, однак замість цього поклало виділені гроші на депозит.

Собівартість проїзду у Київському метрополітені на кінець 2024 року сягнула 36,90 грн.

Господарський суд Києва не задовольнив позов Крюківського вагонобудівного заводу про скасування рішення Київського метрополітену, яким заводу анулювали контракт на постачання потягів-труб.